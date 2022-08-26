Допомогу від міжнародних організацій отримали 2,7 мільйона переселенців - Верещук

Грошова допомога надійшла близько 2,7 млн переселенців в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби людей було розподілено майже 600 млн доларів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на міжвідомчій нараді, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Багатоцільова грошова допомога надійшла близько 2,7 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні. Від початку повномасштабного російського вторгнення на потреби цих людей було розподілено майже $600 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами представників міжнародних гуманітарних організацій, присутніх на нараді, до кінця грудня загальну суму допомоги для 6,3 млн українців планується довести до $1,72 млрд.

Своєю чергою Верещук підкреслила, що "держава має дбати про кожну родину, що змушена була покинути домівку, рятуючи себе та своїх дітей".

Вона подякувала міжнародним гуманітарним організаціям за допомогу та висловила сподівання на подальшу підтримку з їхнього боку.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив майже 900 заявок для отримання грантів на відкриття власного бізнесу.