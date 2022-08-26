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Кабмін схвалив майже 900 заявок для отримання грантів на відкриття власного бізнесу

За підсумками трьох хвиль подачі заявок за програмою мікрогрантів визначено 884 переможця, які отримають від держави кошти на створення або розвиток власної.
Кабмін схвалив майже 900 заявок для отримання грантів на відкриття власного бізнесу Фото: ua.korrespondent.net

Про це розповіла заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час форуму «Місцевий економічний розвиток як основа продовольчої безпеки громад», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

«Вже завершені три хвилі програми мікрогрантів «Своя справа». За їх підсумками ухвалено 884 позитивні рішення. Підприємці або ті українці, які вирішили ними стати, отримають від держави безповоротну допомогу від 50 до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-планів. І створять майже 2500 робочих місць», - зазначила представниця Мінекономіки.

За її словами, перші 227 переможців програми мікрогрантів уже отримали гроші на свої рахунки. Загальна сума перерахованих їм коштів склала 52,7 млн грн.

Найбільш активними та результативними учасниками програми є мешканці Києва (148 переможців), Київської (100 переможців), Дніпропетровської (80 переможців), Полтавської (68 переможців), Львівської та Рівненської (по 59 переможців) областей.

Серед найпопулярніших видів діяльності, на які отримають мікрогранти українські підприємці, - оптова і роздрібна торгівля (27% серед переможців), переробна промисловість (23%), розміщення й організація харчування (12%).

Програма мікрогрантів для бізнесу передбачає надання українцям від 50 до 250 тис. грн на започаткування чи розвиток своєї справи. Отримати кошти можуть підприємці-початківці або люди, які мають досвід у бізнесі. Подати заявку можна через Портал Дія.

Програма спрямована на активізацію підприємництва та стимулювання створення робочих місць. Вважливою умовою програми є повернення виданих підприємцям коштів державі у вигляді податків і зборів з праці.

Раніше повідомлялось, що в Україні запустили програму "єРобота": на що можна отримати грант.

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26 08 2022 17:30
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