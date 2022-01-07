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В Україні запустили програму "єРобота": на що можна отримати грант

В Україні запустили грантову програму "єРобота". Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.
В Україні запустили програму "єРобота": на що можна отримати грант Фото: Ukrinform
Про це повідомляє  прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
 
Даний проект створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць. Від сьогодні заявки на отримання грантів можна подати через портал "Дія".
 
Зараз уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:
 
  • гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;
  • гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
  • гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн гривень);
  • гранти для стартапів в ІТ;
  • гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
     
В Україні запустили програму єРобота: на що можна отримати грант
 
Фото: в Україні запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)
 
Раніше ми повідомляли про започаткування проекту грантової допомоги "єРобота".
 
Нагадаємо, що заявку на отримання грантів також можна подати через Ощадбанк.
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01 07 2022 18:00
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