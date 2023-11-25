Деякі країни ЄС хочуть послабити систему санкцій проти росії – Bloomberg
Про це інформує Bloomberg.
Європейська комісія запропонувала заборонити імпортерам перепродавати напівпровідники, які використовуються в росії для виробництва зброї.
Крім того, пропонується внести певну суму на спеціальний депозитний рахунок для дотримання цих вимог.
В разі порушення цих вимог щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, а контракти будуть розірвані, пише видання.
Експортери повинні будуть зобов'язані інформувати національні органи влади про будь-які порушення з боку компаній третіх країн, але диппредставники групи країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій.
Так, є сумніви щодо їхньої законності і щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій та умов.
Анонімні джерела розказали, що країни хочуть звузити сферу дії пропонованих правил і скоротити список товарів, на які будуть поширюватись нові введення.
Країни ЄС побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.
Є й інші країни-члени, як от країни Балтії, які підтримують ці пропозиції.
Нагадаємо, що в середині місяця Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти росії.