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Деякі країни ЄС хочуть послабити систему санкцій проти росії – Bloomberg

25 листопада 2023, 20:17
Деякі країни ЄС хочуть послабити систему санкцій проти росії – Bloomberg
Фото: www.ednist.info
Країни Євросоюзу виступають за послаблення запропонованих Євросоюзом заходів щодо боротьби з обходом санкцій проти рф через треті країни.

Про це інформує Bloomberg.

Європейська комісія запропонувала заборонити імпортерам перепродавати напівпровідники, які використовуються в росії для виробництва зброї. 

Крім того, пропонується внести певну суму на спеціальний депозитний рахунок для дотримання цих вимог.

В разі порушення цих вимог щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, а контракти будуть розірвані, пише видання. 

Експортери повинні будуть зобов'язані інформувати національні органи влади про будь-які порушення з боку компаній третіх країн, але диппредставники групи країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій. 

Так, є сумніви щодо їхньої законності і щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій та умов.

Анонімні джерела розказали, що країни хочуть звузити сферу дії пропонованих правил і скоротити список товарів, на які будуть поширюватись нові введення.

Країни ЄС побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Є й інші країни-члени, як от країни Балтії, які підтримують ці пропозиції.

Нагадаємо, що в середині місяця Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти росії.

 

санкціїЄвросоюз

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