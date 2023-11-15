Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти росії.

Про це йдеться на сайті ЄС.

"Верховний представник пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться на сайті.

Боррель разом з Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт і експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Пропозиції включають представників російського військового, оборонного, ІТ-сектора та інших важливих економічних операторів.

Санкції спрямовані проти:

Організаторів нещодавніх незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих росією територіях України;

Відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей;

Осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України.

Також пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій. Пакети санкцій - це частина стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну росії в Україні, а також заходів, спрямованих на підтримку України в політичному, економічному та військовому відношенні.

Загалом, політика Євросоюзу спрямована на посилення тиску на росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН і міжнародного права і зробила ці порушення більш коштовними для російської військової машини.

Востаннє Євросоюз узгодив 11-й пакет санкцій проти росії ще в червні місяці.