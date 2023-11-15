Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти росії
Про це йдеться на сайті ЄС.
"Верховний представник пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться на сайті.
Боррель разом з Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт і експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.
Пропозиції включають представників російського військового, оборонного, ІТ-сектора та інших важливих економічних операторів.
Санкції спрямовані проти:
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Організаторів нещодавніх незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих росією територіях України;
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Відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей;
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Осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України.
Також пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій. Пакети санкцій - це частина стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну росії в Україні, а також заходів, спрямованих на підтримку України в політичному, економічному та військовому відношенні.
Загалом, політика Євросоюзу спрямована на посилення тиску на росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН і міжнародного права і зробила ці порушення більш коштовними для російської військової машини.
Востаннє Євросоюз узгодив 11-й пакет санкцій проти росії ще в червні місяці.