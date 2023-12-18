Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Конгрес США заявляє, що деякі записи про НЛО повинні бути оприлюднені

18 грудня 2023, 13:17
Конгрес США заявляє, що деякі записи про НЛО повинні бути оприлюднені
Фото: rozvagu.com.ua
У законопроєкті не уточнили, про що саме йдеться. Формулювання "невпізнані аномальні явища", або UAP, є відносно новим терміном, що охоплює невідомі об’єкти в небі, під водою та в космосі.

Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон, що зобовʼязує американський уряд оприлюднити деякі записи, пов’язані з НЛО.

Про це пише Space.

Відповідно до нових положень Закону про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік, Національний архів США повинен збирати всі документи, які "стосуються невпізнаних аномальних явищ, технологій невідомого походження і нелюдського інтелекту".

У законопроєкті не уточнили, про що саме йдеться. Формулювання "невпізнані аномальні явища", або UAP, є відносно новим терміном, що охоплює невідомі об’єкти в небі, під водою та в космосі.

Записи мають оприлюднити через 25 років з моменту створення, якщо президент не вкаже, що вони мають залишатися засекреченими. Нові записи можуть стати публічними раніше, якщо це дозволить агентство, що їх створило.

Попередня версія поправки містила набагато жорсткіші формулювання, які вимагали від Пентагону розсекретити записи, «що стосуються публічно відомих спостережень» НЛО без перевірки, але ці норми згодом вилучили із законопроєкту.

Уряд США проводив "багаторічну" програму, в рамках якої збирали і намагалися реконструювати розбиті НЛО, заявив колишній співробітник американської розвідки на слуханнях у Конгресі США. 

Конгрес СШАНЛО

Останні матеріали

Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється