НЛО та інопланетяни дісталися Конґресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian

Британська газета The Guardian уважно стежила за відкритими слуханнями в Конґресі США, де викривач Девід Груш стверджував, що були знайдені "нелюдські" істоти та інопланетний космічний корабель. Питання інопланетного життя отримало великий резонанс в Конґресі США. Невідомо чи це лише спроба окремих республіканців роздмухати ще більше теорій змов напередодні виборів і спотворити реальність для американців, чи все ж певні твердження мають під собою ґрунт. Пентагон категорично заперечив про існування якихось таємних програм дослідження НЛО. Попри все, НЛО та інопланетяни дісталися найвищого законодавчого та наглядового органу США поки що тільки в заявах певних осіб та конґресменів.

Уряд США проводив "багаторічну" програму, в рамках якої збирали і намагалися реконструювати розбиті НЛО, заявив колишній співробітник американської розвідки на слуханнях у Конґресі США в середу, пише британська The Gurdian.

Девід Груш, який керував аналізом незрозумілих аномальних явищ (НЛО) в агентстві Міністерства оборони США до 2023 року, заявив комітету з нагляду Палати представників у Вашингтоні, що були знайдені "нелюдські" істоти – питання інопланетного життя отримало найгучніший резонанс на сьогодні.

Слухання були викликані червневими заявами Груша, що уряд таємно переховує інопланетні космічні кораблі. У середу Груш повторив деякі з цих заяв, хоча і не всі, під присягою. "Під час виконання своїх службових обов'язків я був поінформований про багаторічну програму пошуку та реінжинірингу уламків літальних апаратів, до яких мені було відмовлено в доступі", – цитує заяву Груша у комітеті The Guardian.

Слухання викликало великий інтерес у всьому світі і стало приводом для спекуляцій і заяв про те, що США приховують докази існування інопланетного життя і технологій поряд і з великими дозами скептицизму.

Груш подав скаргу як викривач у 2022 році. Він заявив, що на посаді в уряді йому було доручено розслідувати, що військові, оборонні та інші відомства знають про інопланетян та інопланетні кораблі, але він стверджував, що йому не давали доступу до секретних урядових програм з вивчення НЛО.

Виступаючи в середу, Груш заявив, що зіткнувся з "дуже жорстокою" відплатою за свої викриття і це завдало йому шкоди як у професійному, так і в особистому плані. Під час слухань Груш підтвердив, що йому відомо про "людей, яким було завдано шкоди або травм" в ході урядових зусиль з приховування інформації про НЛО.

На запитання члена наглядового комітету, чи "боявся він за своє життя", Груш відповів: "Так, безумовно". Груш додав: "Я сподіваюся, що мої дії в кінцевому підсумку приведуть до позитивного результату підвищення прозорості".

Заява Груша, озвучена в інтерв'ю Debrief та NewsNation, про те, що федеральний уряд приховує ці докази існування інопланетних кораблів від Конґресу, викликала бурю обурення в червні, спонукавши очолюваний республіканцями комітет з нагляду негайно розпочати розслідування.

Відтоді інтрига навколо того, які докази щодо НЛО має або не має уряд, тільки посилилася.

Тім Берчетт, конгресмен-республіканець від штату Теннессі, який очолює розслідування НЛО, протягом останніх тижнів стверджував, що США мають докази існування технології, яка "не піддається всім нашим законам фізики", і що інопланетні кораблі мають технологію, яка може "перетворити нас на вугільний брикет".

У середу, однак, Берчетт намагався дещо применшити це, – зазначає The Guardian. "Ми не принесемо на слухання зелених чоловічків чи літаючі тарілки. Вибачте, що розчарував половину з вас. Ми просто перейдемо до фактів", – сказав Берчетт.

Ця заява викликала сміх, але Берчетт посерйознішав і звинуватив державні органи у відсутності співпраці з наглядовим комітетом у розслідуванні. "Було так важко дістатися сюди сьогодні. У баптистській церкві ми говоримо, що диявол стоїть на нашому шляху, і диявол стояв на нашому шляху в цій справі. Ми натрапили на перешкоди з боку конґресменів, розвідки, і Пентагону", – сказав він.

Після того, як Груш повторив свою позицію про те, що уряд володіє розбитими позаземними апаратами, його запитали, чи "у нас є тіла пілотів, які керували цим кораблем?" На це він заявив, що з деякими з цих знахідок були знайдені біологічні матеріали. Ці біологічні матеріали, за словами Груша, були "нелюдськими, і це була оцінка людей, які безпосередньо знали про програму, з якими він розмовляв, і які все ще беруть участь у програмі".

Хоча на слуханнях не було ніяких зелених чоловічків, Груш стверджував, що США знайшли інопланетних істот. Він сказав, що уряд, ймовірно, знав про "нелюдську" діяльність ще з 1930-х років. Однак, як зазначає The Guardian, Груш був менш відвертим під присягою, ніж в інтерв'ю для ЗМІ.

В інтерв'ю NewsNation у червні Груш стверджував, що уряд має "дуже великий, розміром з футбольне поле" інопланетний корабель, а в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien він сказав, що США володіють "дзвоноподібним кораблем", який уряд Беніто Муссоліні знайшов на півночі Італії в 1933 році.

Як наголошує британське видання, у середу на слуханнях Груш не бажав вдаватися в подробиці цих викриттів, посилаючись на питання національної безпеки. Натомість він сказав, що готовий розповісти про це наодинці, але ця його стриманість викликала сумніви у скептиків.

Гаррет Графф, журналіст та історик, який пише книгу про полювання уряду на НЛО, написав у Твіттері: "Мені дуже цікаво, що Дейв Груш не бажає заявити і повторити під присягою на #UFOHearings найбільш вибухонебезпечні (і дивовижні) свої твердження з інтерв'ю NewsNation. Здається, він дуже обережно витанцьовує, повторюючи їх".

Напередодні слухань Берчетт і його співрозслідувач Анна Пауліна Луна, конґресменка-республіканка від штату Флорида, звинувачували федеральних чиновників у тому, що вони "завадили" розслідуванню.

Проте після слухань Берчетт, який раніше стверджував, що інопланетні кораблі володіють технологією, здатною "перетворити нас на брикет вугілля", і стверджував, що США приховують докази існування НЛО з 1947 року, виглядав цілком задоволеним.

У розмові із The Guardian він сказав, що вважає правдоподібними твердження Груша про наявність "нелюдських" тіл. І додав, що неможливо керувати космічним кораблем без екіпажу.

Відповідаючи на запитання, що він дізнався про інопланетні кораблі в ході свого розслідування, Берчетт сказав: "Я вірю, що вони існують. Я знав це ще до того, як потрапив сюди. Я не дізнався багато нового, тому що я вже знав відповіді, але я був радий, що вони занесли це в протокол".

Натомість Пентагон заперечив твердження Груша про приховування. У своїй заяві прес-секретар оборонного відомства Сью Гоф сказала, що слідчі не виявили "жодної достовірної інформації, яка б підтверджувала твердження про те, що будь-які програми, пов'язані з володінням або реінжинірингом позаземних матеріалів, існували в минулому або існують в даний час".

Іншими свідками на слуханнях були Девід Фревор, колишній командувач ВМС, який згадав, що бачив дивний об'єкт у небі під час навчальної місії в 2004 році, і Райан Грейвс, пілот ВМС у відставці, який стверджував, що бачив невпізнані повітряні явища біля узбережжя Атлантичного океану "щодня протягом щонайменше кількох років".

Грейвс, який згодом заснував неприбуткову організацію "Американці за безпечну аерокосмічну діяльність", сказав, що він виступає "для того, щоб висловлене занепокоєння більш ніж 30 екіпажів комерційних літаків і військових ветеранів, які розповіли мені про свої подібні випадки".

Відповідаючи на запитання, чи є схожість між його спостереженнями та іншими, про які повідомлялося, він сказав, що багато НЛО, про які повідомлялося, були "темно-сірими або чорними кубами всередині прозорої сфери", де "вершина або кінчики куба торкалися внутрішньої частини сфери".

Як зазначає The Guardian, попри весь ажіотаж і неминучі спекуляції в ЗМІ, дехто застерігав, що не варто надавати надто великого значення тому, що ми можемо почути. Груш сам не бачив згаданого інопланетного корабля – він каже, що його твердження ґрунтуються на "широких інтерв'ю з високопоставленими співробітниками розвідки", а скептики відзначають, що звинувачення в тому, що уряд приховує інформацію про НЛО, не є чимось новим.

"Ця історія збігається з багатьма подібними історіями, які розігрувалися, починаючи з 1980-х і 1970-х років, які разом стверджують, що уряд США зберігав неймовірну таємницю, буквально найдивовижнішу таємницю, яку могло мати людство, протягом не тільки тижнів або місяців, але й років і десятиліть, без жодного значущого витоку або документального підтвердження, яке коли-небудь з'явилося б", – сказав Графф раніше в інтерв'ю The Guardian.

"Я думаю, що коли ви подивитеся на здатність уряду зберігати в таємниці інші дійсно важливі секрети, є багато причин сумніватися в його здатності робити це", – додав він.

Джерело: The Guardian