Діалог з Україною неможливий через указ Зеленського – путін

Україна начебто забороняє вести переговори з росією і скасуватиння заборони могло би стати першим кроком до діалогу.

Про це президент рф володимир путін заявив на Східному економічному форумі.

​​"Якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай тоді скасують указ президента України, який забороняє вести переговори. Там же декрет вийшов президента – він заборонив сам собі вести переговори і всім іншим. Ось Блінкен каже, що вони готові. Ну, добре, указ цей нехай скасують для початку. Це перший крок", – сказав путін.

Глава рф додав, що росія не може припинити бойові дії, бо Україна проводить контрнаступ.

"Мені з багатьох сторін ті люди, з якими ми спілкуємося, які хотіли б виступити як посередники, кажуть: "А ви готові на припинення бойових дій?". Ну як ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежна сторона проводить контрнаступ", – підсумував путін.

Раніше путін пригрозив атакувати українські АЕС.