Діалог з Україною неможливий через указ Зеленського – путін
Про це президент рф володимир путін заявив на Східному економічному форумі.
"Якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай тоді скасують указ президента України, який забороняє вести переговори. Там же декрет вийшов президента – він заборонив сам собі вести переговори і всім іншим. Ось Блінкен каже, що вони готові. Ну, добре, указ цей нехай скасують для початку. Це перший крок", – сказав путін.
Глава рф додав, що росія не може припинити бойові дії, бо Україна проводить контрнаступ.
"Мені з багатьох сторін ті люди, з якими ми спілкуємося, які хотіли б виступити як посередники, кажуть: "А ви готові на припинення бойових дій?". Ну як ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежна сторона проводить контрнаступ", – підсумував путін.
Раніше путін пригрозив атакувати українські АЕС.