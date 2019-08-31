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Діаспора закликала Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном

На виборах президента українці за кордоном голосували за Порошенка
Українська діаспора закликає президента Володимира Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном і надати їм можливість множинного громадянства.
Діаспора закликала Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном

Серед інших вимог - "дотримання конституційного права громадян України бути обраним і мати своїх представників у органах державної влади" і "створення програми повернення мігрантів", повідомляє LB.ua.

Також представники діаспори закликали Зеленського проводити зустрічі з громадянами України, які мешкають у Польщі та інших країнах, і створити посаду штатного радника з питань іноземних українців і міграційної політики при Кабінеті міністрів України. 

"Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня - 1 вересня 2019 року, не передбачено зустріч з українською громадою... Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі зарубіжну українську громаду. Розглядаємо це як вияв нехтування інтересами понад 20% громадян України, які проживають за кордоном", - йдеться у зверненні.

Звернення підписано представниками українських організацій у Польщі, Канаді, США, Італії, Іспанії, Ірландії, Португалії, Єгипті, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччині, Франції, Литві, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдові, Данії та Латвії.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

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