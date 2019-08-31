Діаспора закликала Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном

Українська діаспора закликає президента Володимира Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном і надати їм можливість множинного громадянства.

Серед інших вимог - "дотримання конституційного права громадян України бути обраним і мати своїх представників у органах державної влади" і "створення програми повернення мігрантів", повідомляє LB.ua.

Також представники діаспори закликали Зеленського проводити зустрічі з громадянами України, які мешкають у Польщі та інших країнах, і створити посаду штатного радника з питань іноземних українців і міграційної політики при Кабінеті міністрів України.

"Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня - 1 вересня 2019 року, не передбачено зустріч з українською громадою... Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі зарубіжну українську громаду. Розглядаємо це як вияв нехтування інтересами понад 20% громадян України, які проживають за кордоном", - йдеться у зверненні.

Звернення підписано представниками українських організацій у Польщі, Канаді, США, Італії, Іспанії, Ірландії, Португалії, Єгипті, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччині, Франції, Литві, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдові, Данії та Латвії.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.