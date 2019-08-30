Президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули
Про це йдеться в законопроєкті №1027, який він подав на розгляд парламенту 29 серпня.
Нині таких підстав сім: особиста заява, обвинувальний вирок, недієздатність або зникнення, припинення громадянства чи еміграція, несумісні з мандатом обставини, невходження до фракції своєї партії або вихід з неї, а також смерть.
Зеленський пропонує додати ще дві:
- установлений судом факт неперсонального голосування або надання можливості іншому депутатові проголосувати замість нього;
- пропуск без поважних причин понад 33% пленарних засідань Ради та/або засідань комітету протягом однієї сесії.
Відповідні зміни пропонується внести до статті 81 Конституції України.
Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений не менш як 300 голосами.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 народних депутатів і запровадити суто пропорційну виборчу систему.
29 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн