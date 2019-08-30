Президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули

Президент Володимир Зеленський запропонував увести додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Про це йдеться в законопроєкті №1027, який він подав на розгляд парламенту 29 серпня.

Нині таких підстав сім: особиста заява, обвинувальний вирок, недієздатність або зникнення, припинення громадянства чи еміграція, несумісні з мандатом обставини, невходження до фракції своєї партії або вихід з неї, а також смерть.

Зеленський пропонує додати ще дві:

установлений судом факт неперсонального голосування або надання можливості іншому депутатові проголосувати замість нього;

пропуск без поважних причин понад 33% пленарних засідань Ради та/або засідань комітету протягом однієї сесії.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 81 Конституції України.

Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений не менш як 300 голосами.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 народних депутатів і запровадити суто пропорційну виборчу систему.

29 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів.