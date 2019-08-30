Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування недоторканності
Під час обговорення президент Володимир Зеленський, який був присутній у залі, неодноразово підганяв депутатів, закликами "давайте" та "Дмитро (Разумков, голова Ради – Ред.), продовжуй", інформує УП.
Крім того, перед голосуванням представники "Європейської солідарності" зробили зауваження спікеру Дмитру Разумкову нібито через те, що він переплутав голосування у першому читанні та вцілому. Володимир Зеленський відреагував на їхні зауваження реплікою: "Ну і сказали, і що ви кричите весь час".
Для того, щоб ухвалити закон в цілому, депутатом потрібно буде підтримати його 300 голосами.
У проекті пропонується прибрати зі 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Якщо закон буде ухвалений остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.
Вранці 29 серпня віце-спікер парламента Руслан Стефанчук розповів, що комітет з питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.
Водночас, підготовча група проголосувала за включення законопроекту до порядку денного. Проти цього, за словами Стефанчука, проголосували представники "Європейської солідарності".
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