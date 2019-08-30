Зеленський пропонує скоротити кількість депутатів до 300 і ввести мовний ценз
Про це свідчить текст законопроекту із запропонованими змінами до Конституції, визначеного главою держави як невідкладний.
Документом пропонується внести зміни до 2 статей Основного закону. Зокрема в статті 76.
Також пропонується вилучити із тексту цієї статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, "оскільки має місце дублювання статті 71 Конституції України".
Крім цього Зеленський пропонує запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою:
"Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою".
У статті 77 планується норма, якою закріплюється пропорційна виборча система на парламентських виборах.
Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада у першому читанні схвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів.
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