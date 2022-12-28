Дії руху "Талібан" щодо жінок в Афганістані засудили в ООН

Учора ввечері, 27 грудня, Рада Безпеки ООН закликала до повної, рівноправної та значущої участі жінок і дівчат в Афганістані, засуджуючи заборону очолюваної Талібаном адміністрації країни на навчання жінок в університетах або роботу в групах гуманітарної допомоги.

У заяві рада з 15 членів заявила, що заборона жінкам і дівчатам відвідувати середню школу та університети в Афганістані "представляє дедалі більшу ерозію поваги до прав людини та основних свобод".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у вівторок у Twitter, що обмеження є “невиправданим порушенням прав людини і мають бути скасовані”.

Про заборону на навчання в університетах для жінок було оголошено під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку щодо Афганістану минулого тижня. З березня дівчатам заборонено відвідувати середню школу.

Рада заявила, що заборона на роботу жінок, як гуманітарних працівників "матиме значний і негайний вплив на гуманітарні операції в країні", включаючи операції ООН.

Правителі Талібану в Афганістані у вівторок заборонили навчання в університетах для жінок по всій країні, оскільки жорсткі ісламісти продовжують пригнічувати право жінок на освіту та свободу.