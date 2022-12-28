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CУСПІЛЬСТВО

Дії руху "Талібан" щодо жінок в Афганістані засудили в ООН

28 грудня 2022, 10:35
Дії руху
Фото: УНН
Учора ввечері, 27 грудня, Рада Безпеки ООН закликала до повної, рівноправної та значущої участі жінок і дівчат в Афганістані, засуджуючи заборону очолюваної Талібаном адміністрації країни на навчання жінок в університетах або роботу в групах гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Reuters.
 
У заяві рада з 15 членів заявила, що заборона жінкам і дівчатам відвідувати середню школу та університети в Афганістані "представляє дедалі більшу ерозію поваги до прав людини та основних свобод".
 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у вівторок у Twitter, що обмеження є “невиправданим порушенням прав людини і мають бути скасовані”.
 
Про заборону на навчання в університетах для жінок було оголошено під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку щодо Афганістану минулого тижня. З березня дівчатам заборонено відвідувати середню школу.
 
Рада заявила, що заборона на роботу жінок, як гуманітарних працівників "матиме значний і негайний вплив на гуманітарні операції в країні", включаючи операції ООН.
 
Правителі Талібану в Афганістані у вівторок заборонили навчання в університетах для жінок по всій країні, оскільки жорсткі ісламісти продовжують пригнічувати право жінок на освіту та свободу.
 
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