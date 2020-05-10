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Діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19 - експерт

Риков вважає, що превентивне закриття шкіл на карантин - "це не дуже хороша ідея", яка має сенс у разі значного рівня захворюваності в суспільстві
Риков зазначив, що запроваджуваний у деяких навчальних закладах режим, за якого учні ходять до школи через тиждень, скорочує кількість людей, які одночасно перебувають у школі, і може забезпечити соціальне дистанціювання.
Діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19 - експерт Фото: pixabay.com

Діти найчастіше заражаються від дорослих у сім'ї і не є критичною ланкою в поширенні COVID-19, вважає медичний директор з педіатрії медичної мережі "Добробут" Олексій Риков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Частіше діти заражаються від дорослих, у сім'ї. Але потім вони можуть заражати й одне одного. Враховуючи, що діти в більшості випадків переносять захворювання малосимптомно або навіть безсимптомно, вони не є критичною ланкою в поширенні хвороби поза сімейними контактами", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Риков вважає, що превентивне закриття шкіл на карантин - "це не дуже хороша ідея", яка має сенс у разі значного рівня захворюваності в суспільстві.

"Це рішення має бути комплексним, разом із вжиттям карантинних заходів в інших сферах. Доцільно вибірково запроваджувати карантинні заходи у разі погіршення ситуації в конкретній школі", - сказав він.

Водночас Риков зазначив, що запроваджуваний у деяких навчальних закладах режим, за якого учні ходять до школи через тиждень, скорочує кількість людей, які одночасно перебувають у школі, і може забезпечити соціальне дистанціювання.

"Таке рішення, як і позмінне навчання, може позитивно впливати на епідемічну ситуацію", - сказав він.

При цьому Риков наголосив, що вітчизняних досліджень щодо оптимального режиму роботи дитячих закладів у період епідемії COVID-19 наразі немає.

"Є дослідження європейські, є рекомендації щодо відкриття шкіл та забезпечення соціального дистанціювання, видані Європейською академією педіатрії. У розробці цих рекомендацій брали участь і представники української педіатричної спільноти. Поки що ці рекомендації адаптовані для України й доступні на сайті Української академії педіатричних спеціальностей", - сказав він.

Риков звернув увагу, що COVID-19 як респіраторна вірусна інфекція "має певні особливості перебігу".

Він наголосив, що на розвиток дітей впливає швидше не сама хвороба, а обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з нею. COVID-19 у дітей у більшості випадків має легкий або безсимптомний перебіг. Звісно, є випадки важкої форми захворювання у дітей, але вони поодинокі, особливо порівняно з дорослими. Також описано таке важке ускладнення COVID-19 у дітей, як синдром системної запальної відповіді, але цей стан також трапляється вкрай рідко.

"У групі ризику важкого перебігу - маленькі діти віком до 6 місяців або діти, що мають значні проблеми зі здоров'ям. Найменшій дитині з підозрою на коронавірусну хворобу в моїй практиці було півтора місяця, і дитина хворіла досить легко", - сказав він.

Експерт вважає, що вакцинувати дітей від грипу в період епідемії COVID-19 "не лише можна, а й треба".

"Це значно зменшить ризик, пов'язаний із можливою коінфекцією, і ймовірність ускладнень і грипу, і COVID-19", - сказав він.

Експерт прогнозує сплеск захворюваності на грип та інші ГРВІ у період COVID-19 (у сезоні 2020-2021).

Водночас вжиті протиепідемічні заходи, ймовірно, зможуть дещо знизити його інтенсивність.

"Прогнозувати перебіг пандемії важко. Є загальні тенденції перебігу спалахів інфекційних захворювань. Ми маємо пережити другу хвилю підйому захворюваності, потім хвороба поступово піде на спад. Але термін стабілізації ситуації визначити важко. Усе залежить ще й від особливостей імунологічної відповіді на цю інфекцію, доступності вакцини тощо", - сказав він.

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05 10 2020 12:57
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