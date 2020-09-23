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Тернопільські медики показали, як змінюються легені пацієнтів з COVID-19

Тернопільські медики опублікували фото легень пацієнта з коронавірусом, які немовби вкриваються матовим склом.
Тернопільські медики показали, як змінюються легені пацієнтів з COVID-19 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Світлини опублікувала пресслужба управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА, повідомляє "Громадське".

"Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, що може вражати інші органи", - йдеться в повідомленні.

Джерело: Управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

Нагадаємо, що 23 вересня (станом на 9:00) в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали.

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23 09 2020 11:31
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