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В Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 1 769 пацієнтів
23 вересня (станом на 9:00) в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 5455 (+78)
Волинська обл - 7132 (+101)
Дніпропетровська обл - 4394 (+176)
Донецька обл - 2634 (+129)
Житомирська обл - 5191 (+70)
Закарпатська обл - 9343 (+78)
Запорізька обл - 3149 (+115)
Івано-Франківська обл - 12811 (+136)
Кіровоградська обл - 1024 (+19)
м. Київ - 20335 (+307)
Київська обл - 8148 (+128)
Львівська обл - 19045 (+252)
Луганська обл - 814 (+47)
Миколаївська обл - 2643 (+71)
Одеська обл - 12130 (+287)
Полтавська обл - 1630 (+55)
Рівненська обл - 11459 (+106)
Сумська обл - 3280 (+96)
Тернопільська обл - 12069 (+337)
Харківська обл - 15908 (+403)
Херсонська обл - 868 (+31)
Хмельницька обл - 5049 (+112)
Чернівецька обл - 13448 (+144)
Черкаська обл - 3238 (+93)
Чернігівська обл - 3537 (+126)
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.
 
Джерело: офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

 

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23 09 2020 09:37
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