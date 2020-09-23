В Україні зафіксовано 3 497 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 5455 (+78)

Волинська обл - 7132 (+101)

Дніпропетровська обл - 4394 (+176)

Донецька обл - 2634 (+129)

Житомирська обл - 5191 (+70)

Закарпатська обл - 9343 (+78)

Запорізька обл - 3149 (+115)

Івано-Франківська обл - 12811 (+136)

Кіровоградська обл - 1024 (+19)

м. Київ - 20335 (+307)

Київська обл - 8148 (+128)

Львівська обл - 19045 (+252)

Луганська обл - 814 (+47)

Миколаївська обл - 2643 (+71)

Одеська обл - 12130 (+287)

Полтавська обл - 1630 (+55)

Рівненська обл - 11459 (+106)

Сумська обл - 3280 (+96)

Тернопільська обл - 12069 (+337)

Харківська обл - 15908 (+403)

Херсонська обл - 868 (+31)

Хмельницька обл - 5049 (+112)

Чернівецька обл - 13448 (+144)

Черкаська обл - 3238 (+93)

Чернігівська обл - 3537 (+126)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.