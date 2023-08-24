Дія – незамінний додаток для водія

Цифровізація багатьох процесів в Україні сьогодні вважається доволі звичним та очікуваним явищем, хоча ще декілька років тому такі процеси сприймалися, як щось не обов'язкове. За три роки свого існування мобільний додаток Дія зумів посісти важливе місце у документообігу українців, ставши не лише їх сховищем, а є зручним інструментом для різних операцій, якими охоче користуються, наприклад, водії.

Оновлення посвідчення та страховка

Як зазначають у Мінцифрі, сервіси для водіїв наразі є найпопулярнішою функцією в Дії. Асортимент послуг та можливостей “держави у смартфоні” постійно розширюється, а у сам додаток інтегруються нові сервіси. Так, наприклад, віднедавна за допомогою Дії з'явилася можливість просто і швидко проходити процедуру реєстрації на окремих вебсайтах, де раніше необхідно було вказувати низку уточнюючої інформації. Таку ініціативу одразу ж підхопили у сфері грального бізнесу, проте великого поширення вона там поки не набула – у той же Віп казино через Дію не увійти.

Можливість додати водійське посвідчення в Дію з'явилося ще на старті функціонування сервісу. Інформація про водія підтягувалася із загальної бази та містила також дані про страховку авто та термін дії документів. У травні 2023 року додалася ще одна функція - заміна водійського посвідчення. Все, що необхідно тепер робити - оформити заявку у смартфоні та забрати нове посвідчення, наприклад, у найближчому сервісному центрі МВС. Причому дізнатися про його готовність також допомагає Дія – документ оновлюється щойно стає готовим до видачі.

На сьогодні близько 7 млн українців мають електронне посвідчення водія у Дії, а віднедавна українцям дозволили користуватися лише таким посвідченням у разі перевірки. Це звільняє водія від необхідності носити з собою пластиковий документ. До речі, Україна стала лише четвертою країною в Європі, запровадила електронні водійські права.

Можливості, про які ви могли не знати

Більшість користувачів Дії використовує додаток виключно як зручне сховище для документів, проте він дозволяє лише декілька дотиків владнати безліч важливих питань саме для водіїв. Наприклад, водій може поділитися власним авто. Це позбавляє його від необхідності передавати особисто в руки техпаспорт, проте дозволяє на законних підставах надати можливість користуватися вашим авто третій особі. Особливої популярності така функція набула під час війни.

В Дії сплачуються штрафи за порушення ПДР. Зручність полягає у тому, що у разі порушення у вашому кабінеті з'являється цілком персоніфікована квитанція, яку ви можете оплатити буквально в один дотик. Наприклад, якщо робити це через банк, то водію як мінімум необхідно буде вводити довгі цифрові коди - серію, номер постанови тощо. Само собою, сплачені штрафи архівуються та залишаються доступними для перегляду навіть у разі заміни посвідчення.

Дія залишається ефективним помічником водія та продовжує вдосконалюватися:

Містить повну інформацію про водія та всі необхідні документи;

Дозволяє вчасно відстежувати та зручно оновлювати інформацію;

Активувати та скасовувати шерінг авто.

Вже цієї осені у Мінцифри планують ще збільшити функціонал додатка, тож не виключено, що і на водіїв чекають нові зручні нововведення.