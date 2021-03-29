"Дія" запустить "Статичний QR" для бізнесменів

Федоров повідомив, що на вихідних заселявся в готель і на прохання надати документи показав "Дію"

Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише "Економічна правда".

Федоров повідомив, що на вихідних заселявся в готель і на прохання надати документи показав "Дію" – і "в черговий раз менеджер сфотографував екран телефону".

Міністр вважає, що потім менеджер роздрукував фото і долучив до чеку, а це "непрактично, неорганічно і неестетично".

"На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу "Статичний QR". Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці. Клієнт, навівши на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, адміністратор отримає на пошту цифрову копію документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив). Це буде новий етап розвитку цифрових документів у країні, яка стане першою в світі, де електронний паспорт буде прирівняний до звичайного", - зазначає міністр.

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