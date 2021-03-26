ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Критерії входу для аутсорсингових, R&D і продуктових компаній:

✔ мають напрями діяльності, передбачені "Дія.City";

✔ 90% питома вага доходів від здійснення цих видів діяльності;

✔ середня зарплата еквівалентна 1200 євро;

✔ кількість працівників/GIG-спеціалістів за звітний період становить не менше дев'яти.

Критерії входу для стартапів:

✔ мають напрями діяльності, передбачені "Дія.City";

✔ 90% питома вага доходів від здійснення цих видів діяльності;

✔ сума річного доходу не перевищує 7 млн грн;

✔ зареєстрований не раніше ніж за 24 місяці.

Що отримають резиденти "Дія.City":

✔ спеціальний податковий режим;

✔особливі умови працевлаштування;

✔гарантії захисту інтелектуальної властності;

✔ іноземні венчурні інвестиції;

✔ гарантії захисту особи та власності від втручання силовиків.

Що змінилось в новій редакції проєкту порівняно з попередньою версією?

По-перше, спрощено вимоги до стартапів і тепер не потрібен бізнес-план.

По-друге, встановлено чіткий перехід з моделі ФОП до гіг-контрактів - 2 роки від реєстрації першого резидента.

Особа, яка укладе договір з резидентом "Дія Сіті", буде називатись гіг-працівником, укладений контракт - гіг-контрактом, а завдання - гігами. Гіг-економіка (англ. Gig Economy) - модель трудових відносин, що ґрунтується на короткострокових контрактах або неформальних домовленостях.

По-третє, значно зменшились повноваження Мінцифри. В попередній редакції у Мінцифри були великі повноваженнями, які не були виписані чітко. Мінцифри могло широко трактувати окремі норми, зокрема, щодо включення компанії до реєстру резидентів "Дія.City" та виключення з нього.

По-четверте, вступ до саморегулюючої організації резидентів буде добровільним. В попередній редакції ІТ-компанії були зобов'язані вступати в саморегулюючу організацію.

По-п'яте, лібералізуються норми договорів про непереманювання.

По-шосте, більш конкретно прописані підстави для втрати статусу резидента, а також механізм апеляції.

Крім цього, під час презентації оновленого законопроєкту керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія дав публічну обіцянку "поховати" в парламенті законопроєкт №5054 авторства прем'єра Дениса Шмигаля про визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності.

Що це за документ? Це фактично реінкарнація резонансного законопроєкту "щодо протидії застосуванню незадекларованої праці", який Мінсоцполітики запропонувало для суспільного обговорення ще в 2019 році.

Він передбачає визначити на законодавчому рівні поняття "трудових відносин" та принципи наявності трудових відносин. В законопроєкті визначаються сім ознак наявності трудових відносин. Водночас, для встановлення факту трудових відносин достатньо трьох критеріїв.

Запровадження таких норм фактично знищує схему роботи ІТ-компаній з ФОП-контракторами, тому ІТ-галузь виступала категорично проти.

Примітно, що цей законопроєкт з’явився на початку лютого 2021 під час гарячої фази перемовин ІТ-індустрії з Мінцифрою щодо спецрежиму "Дія.City". Такий збіг більше схожий на те, що уряд разом з парламентом вирішили примусово перевести всю ІТ-індустрію на спецрежим "Дія.City".

"Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроєкт (№5054. - ЕП)у Верховній Раді. Це в моїх компетенціях. Якщо це буде важко зробити я особисто зареєструю десять дисяч правок і ми це точно поховаємо", - запевнив Арахамія.

Що кажуть представники ІТ-індустрії

Опитані ЕП представники ІТ-індустрії по-різному оцінюють умови спецрежиму "Дія.City". Оцінки варіюються від нейтрально-позитивних до негативних.

Зокрема, віце президент, голова СЕЕ EPAM Юрій Антонюк каже, що в цілому підтримує версію законопроєкту 4303-д. "Фактично це перероблений варіант законопроєкту 4303, в ньому вже враховані положення, які викликали багато дискусій всередині ІТ-індустрії", - каже Антонюк.

Що ж стосується одного з головних питань - майбутньої моделі оподаткування роботи ІТ-працівників - голова СЕЕ EPAM каже, що відміна трудових відносин через ФОП і повний перехід на штатні взаємовідносини негативно вплине на розвиток ІТ-індустрії.

"Варто розуміти, на що саме відбуватиметься заміна цих відносин. Від переходу на GIG-контракти та появи штатних спеціалістів в межах Дія.Сіті із зменшенням податкового навантаження всі тільки виграють. І компанії, в яких велика кількість штатних фахівців, і компаніі з великої кількістю ФОПів", - каже він.

Керуючий директор Luxoft Україна Віталій Кармазінский каже, що проєкт закону "Дія.City" хоч і містить позитивні зміни, але все ж не вирішує принципові питання, які важливі для IT-галузі.

А саме, він перелічує наступні норми:

✔ регулятор у вигляді Мінцифри залишився (хоча і з меншими повноваженнями);

✔ податковий законопроєкт не опублікований, можливі додаткові збори не відрегульовані;

✔ проведення аудиторських перевірок щороку з незрозумілими повноваженнями перевіряючих викликає питання;

✔система ФОП залишається тільки на перехідний період, при цьому концепція ГІГ-співробітників все ще потребує доопрацювання.

"Введення нових визначень в сферу вже врегульованих відносин може привести до різних трактувань і, відповідно, до різних підходів до застосування. Важливо, щоб система ФОП залишалася у вигляді альтернативи протягом хоча-б 3-х років. Щоб ми побачили, що ГІГ-система є повністю робочою і мали час перебудуватися", - пояснює директор Luxoft.

"Також для нас важливо прийняття всіх змін пакетом, це дозволить зрозуміти в якому середовищі ми будемо працювати далі і планувати відповідно. Тому ми зараз продовжуємо діалог з творцями законопроєкту і розраховуємо, що колеги з Мінціфри і профільного комітету врахують ці моменти", - додав він.

Виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк також наголошує на:

пакетному голосуванні законопроектів (рамковий + податковий + захист);

перехідний період три роки;

залишення вільного вибору форми взаємодії зі співробітником в тому числі ФОП в рамках "Дія.City";

відсутність саморегулюючі організації і додаткових зборів;

збереження рівня оподаткування для всіх форм співробітників "Дія.City": ГІГ-контракторів, приватних ФОП на рівні діючої моделі третьої групи;

перехідний період не менше ніж три роки. Перший рік розробляються підзаконні акти, другий рік вони працюють, третій - судова практика.