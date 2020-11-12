ДІЯРУ підтвердила готовність блоку №1 Рівненської АЕС працювати до 2030

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) за результатами державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки підтвердила готовність першого блоку Рівненської АЕС безпечно працювати до 2030 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НАЕК "Енергоатом".

Питання подальшої експлуатації ядерної установки блоку було розглянуто на засіданні колегії ДІЯРУ у форматі онлайн-конференції 10 грудня.

У НАЕК нагадали, що термін експлуатації блоку в 2010 році було продовжено на 20 років з умовою проведення переоцінки безпеки кожні десять років шляхом надання відповідного звіту регулятору.

"Експертиза не виявила недоліків, які ставили б під сумнів можливість експлуатації першого енергоблоку РАЕС протягом наступних десяти років - до 2030 року. Ба більше, можливість експлуатації окремих критичних для безпеки елементів обґрунтована до 2040 року", - наголошується в повідомленні.

За словами генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина, всіх заходів щодо підвищення безпеки було вжито в передбачений термін, а наявні відхилення від норм і правил усунули згідно з графіком.

"Загальний висновок колегії: довгострокова експлуатація енергоблоку №1 Рівненської АЕС можлива до 22 грудня 2030 року", - резюмують в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, в грудні 2010 року ДІЯРУ продовжила терміни експлуатації блоків №1 і №2 Рівненської АЕС (на 20 років), листопаді-2013 - блоку №1 Южно-Української АЕС (10 років), грудні-2015 - блоку №2 Южно-Української АЕС ( 10 років), вересні 2016 - блоку №1 Запорізької АЕС (10 років), у жовтні 2016 - блоку №2 Запорізької АЕС (10 років), листопаді-2017 - блоку №3 Запорізької АЕС (10 років), у липні 2018 - блоку №3 Рівненської АЕС (20 років), у жовтні-2018 - блоку №4 Запорізької АЕС (10 років), в липні-2019 - блоку №1 Хмельницької АЕС (на 10 років).

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатують чотири енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 2004 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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