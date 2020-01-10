Ядерне паливо для Рівненської АЕС тепер постачатимуть зі США. Воно поступово має замінити російське

Енергоатом підписав контракт з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для Рівненської атомної електростанції. Україна однією з перших отримає паливо США, розроблене для радянських реакторів.

За новими домовленостями, американська Westinghouse співпрацюватиме з підрозділом Енергоатому ㅡ Атоменергомашем. Цей підрозділ буде виробляти компоненти для американського палива та обладнання для інспекції палива ВВЕР-1000 та/або ВВЕР-440.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, пише "Громадське".

Президент України Володимир Зеленський, який був присутнім на підписанні контракту, назвав новий договір «стратегічним для України»

«Це насамперед поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного Енергоатома, який генерує на сьогодні більше як половину електроенергії в Україні», ㅡ сказав Зеленський.

Також президент анонсував розбудову Хмельницької АЕС. Він зазначив, що в проєкті держбюджету на наступний рік розглядають можливість добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельниччині.

Чому це важливо?

Українські атомні електростанції намагаються поступово переходити на ядерне паливо американського виробництва, зменшуючи потребу у російському (тобто відбувається диверсифікація). Американське паливо планували постачати ще з 1998 року, після підписання зі США Угоди про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії.

Для пілотного випробування палива тоді обрали один з блоків Южно-Української АЕС. Ядерне паливо зі США у різних пропорціях змішували з російським. Однак тільки у 2018 році 1 з 15 атомних блоків в Україні почав працювати лише на паливі компанії Westinghouse. До цього американські компоненти блоків з паливом погано працювали з радянськими атомними системами в Україні.

Зокрема, повністю на паливо зі США перейшов ядерний реактор ВВЕР-1000 Южно-Української АЕС. Паливо, яке пропонує американська компанія нині, створене для реактора типу ВВЕР-440 ㅡ саме такий є у РАЕС.

Досі Україна змушена була купувати майже 70% всього ядерного палива для АЕС у російської компанії «ТВЕЛ», решту постачав шведський завод Westinghouse.

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