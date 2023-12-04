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Для фур запрацював пункт пропуску "Угринів – Долгобичув"

04 грудня 2023, 10:28
Для фур запрацював пункт пропуску
Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl
Відкриття цього КПП - це перший пункт з переліку заходів, які реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг і збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Сьогодні в пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" на польсько-українському кордоні почали оформлення порожніх великовагових вантажівок.

"Станом на 7:00 ранку 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т", - йдеться на сайті. 

Заїзд вантажівок на КПП здійснюється в порядку загальної черги.

Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон з Польщею.

Нагадаємо, що 1 грудня Україна і Польща домовились про часткове розблокування кордону.

 

ПольщаКПП

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