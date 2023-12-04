Для фур запрацював пункт пропуску "Угринів – Долгобичув"
Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Сьогодні в пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" на польсько-українському кордоні почали оформлення порожніх великовагових вантажівок.
"Станом на 7:00 ранку 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т", - йдеться на сайті.
Заїзд вантажівок на КПП здійснюється в порядку загальної черги.
Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон з Польщею.
Нагадаємо, що 1 грудня Україна і Польща домовились про часткове розблокування кордону.