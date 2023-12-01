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Україна і Польща домовились про часткове розблокування кордону

01 грудня 2023, 16:44
Україна і Польща домовились про часткове розблокування кордону
Фото: provolyn.com
Міністерство інфраструктури Польщі і Міністерство відновлення України домовилися про перелік умов, які необхідні для розблокування кордону.

Про це сьогодні Мінвідновлення написало на Facebook-сторінці.

Зустріч відбулася у Варшаві за участю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, держсекретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера і уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевича,а також представників Міністерства фінансів і Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Сторони погодили: 

- Відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

- Створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

- Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

- Питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось та не було на порядку денному.

Разом з тим польські протестувальники наполягають на функціонування "Угринів – Долгобичув" і "Нижанковичі – Мальховіце" лише для транспорту реєстрації Євросюзу. 

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту і мобільності (DG MOVE) 30 листопада", - йдеться в повідоменні.

Міністерство відновлення спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

Головними позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску. 

Нагадаємо, що майже місяць як польські перевізники повністю заблокували рух на кількох КПП.

 
ПольщакордонУкраїнарозблокування

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