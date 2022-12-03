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Для обходу нафтових санкцій росія формує "тіньовий флот" - FT

03 грудня 2022, 14:58
Для обходу нафтових санкцій росія формує
Фото: DW
Росія формує "тіньовий флот" для обходу обмежень на продаж нафти, які західні країни запровадили у відповідь на вторгнення в Україну.
Аналітики Financial Times пишуть, що після початку дії санкцій росія потребуватиме більше танкерів, оскільки тривалість кожного рейсу зросте. Це повʼязано з тим, що нафту, яку раніше продавали в Європі, відправлятимуть новим покупцям в Азію. Трейдери стверджують, що "тіньовий флот" зменшить вплив санкцій, але не усуне його.
 
За оцінками судноплавного брокера Braemar, росія, яка значною мірою залежить від іноземних танкерів для перевезення нафти, сформувала флот із понад 100 застарілих суден. Енергетична консалтингова компанія Rystad стверджує, що у 2022 році росія додала в ланцюжок нафтоперевезень 103 танкери. Це зробили за рахунок закупівель та перерозподілу суден, що обслуговують Іран та Венесуелу, на які поширюється західне нафтове ембарго.
 
Анонімну купівлю танкерів можна відстежити за значним збільшенням неназваних або нових покупців, що зʼявляються в реєстрах. За словами керівника відділу досліджень танкерів у Braemar, зазвичай таким суднам 12–15 років, імовірно, їх спишуть упродовж найближчих кількох років.
 
За цей рік оператори, які повʼязані з росією, придбали до 29 супертанкерів, відомих як VLCC (Very Large Crude Carrier). Це великі танкери для перевезення сирої нафти, кожен з яких здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Передбачається, що Росія також додала до свого флоту 31 танкер розміру Suezmax — може перевозити приблизно мільйон барелів, і 49 танкерів Aframax — приблизно 700 тисяч барелів кожен.
 
На думку аналітиків, росії все одно бракує танкерів і в перші місяці 2023 року вона може зазнати ускладнень зі збереженням рівня експорту, що призведе до зростання цін. Росії потрібно понад 240 танкерів, щоб зберегти поточні обсяги експорту, заявив аналітик Rystad.
 
Росіянафтасанкціїфлот

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