Для переговорів з Росією Україна буде використовувати міжнародних посередників, - Богдан

"Нормандський формат" буде збережено, оскільки, на думку міжнародних партнерів, це єдино можливий шлях для переговорів з Росією

Коментуючи просування в питанні звільнення українських заручників, Богдан зазначив, що для влади є пріоритетним "повернути наших людей, не тільки моряків, а всіх", але про те, щоб домогтися бажаного будь-якими способами, не йдеться.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу Президента Андрій Богдан, якому було поставлено запитання, зокрема, про те, чи стали більш реальними прямі переговори з Росією після візиту Президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін або ж як і раніше будуть використовуватися міжнародні посередники, йдеться в "Укрінформ".

"Я так розумію, що будемо все ще використовувати міжнародних посередників ... Є думка міжнародних партнерів, що політичні розмови можливі тільки в "нормандському форматі ", - сказав Богдан.

Говорячи про пошуки ефективного комунікатора, який зможе виступити посередником в переговорах, глава Офісу Президента сказав: "Ми можемо шукати і знаходити кого завгодно, але поки не з'явиться комунікатор від них, у якого будуть повноваження розмовляти ..."

За його словами, без комунікатора "це як тицяти навпомацки".

Нагадаємо, напередодні Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.

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