Для переговорів з Росією Україна буде використовувати міжнародних посередників, - Богдан
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу Президента Андрій Богдан, якому було поставлено запитання, зокрема, про те, чи стали більш реальними прямі переговори з Росією після візиту Президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін або ж як і раніше будуть використовуватися міжнародні посередники, йдеться в "Укрінформ".
"Я так розумію, що будемо все ще використовувати міжнародних посередників ... Є думка міжнародних партнерів, що політичні розмови можливі тільки в "нормандському форматі ", - сказав Богдан.
Говорячи про пошуки ефективного комунікатора, який зможе виступити посередником в переговорах, глава Офісу Президента сказав: "Ми можемо шукати і знаходити кого завгодно, але поки не з'явиться комунікатор від них, у якого будуть повноваження розмовляти ..."
За його словами, без комунікатора "це як тицяти навпомацки".
Нагадаємо, напередодні Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.
Читайте також: Комітет Ради пропонує припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеційської комісії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху