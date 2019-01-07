Комітет Ради пропонує припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеційської комісії

Комітет Верховної Ради із закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеційської комісії

Ар'єв наголосив, що Росія повинна без всяких умов звільнити захоплених в полон українських моряків та політв'язнів.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеційської комісії й рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, ухвалених ПАРЄ за останні п’ять років", — зазначив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на засіданні комітету.

Комітет також закликав голову Верховної Ради Андрія Парубія відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв`язку з анексією Криму. 26 червня 2019-го ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Після цього українська делегація покинула засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

Напередодні стало відомо, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.

Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.

Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.

25 червня російську делегацію "запросили до роботи" в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

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