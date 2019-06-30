Держави, які проголосували проти повернення РФ до ПАРЄ, підготують спільну резолюцію
Карчевський зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської унії, повідомляє "Польське радіо".
За його словами, найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.
"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні урочистості, говорили мені, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення якнайшвидше спільної зустрічі", - сказав маршалок.
Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.
Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.
Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.
25 червня російську делегацію "запросили до роботи" в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.
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