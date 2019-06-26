ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покидає ПАРЄ

"Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих"

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи більше не буде брати участь в її роботі після того, як російську делегацію повернули в ПАРЄ і відновили всі її повноваження.

Згідно з рішенням ПАРЄ, делегація РФ повернулася до роботи в асамблеї з повним набором повноваженья, повідомляє "Громадське".

"Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить. Понад 5 років ми тримали агресора, злочинців поза межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи", - написав Володимир Ар'єв у Facebook.

Ар'єв зазначив, що сьогодні останній день його роботи в ПАРЄ, а рішення щодо участі в роботі асамблеї іншої української делегації має ухвалити вже новий склад Верховної Ради.

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.

Пізніше стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу розгляне оскарження повноважень російської делегації.

Читайте також: Кияни пікетують посольства країн, які підтримали скасування санкції з Росії у ПАРЄ, - ФОТО