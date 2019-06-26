ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покидає ПАРЄ
Згідно з рішенням ПАРЄ, делегація РФ повернулася до роботи в асамблеї з повним набором повноваженья, повідомляє "Громадське".
"Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить. Понад 5 років ми тримали агресора, злочинців поза межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи", - написав Володимир Ар'єв у Facebook.
Ар'єв зазначив, що сьогодні останній день його роботи в ПАРЄ, а рішення щодо участі в роботі асамблеї іншої української делегації має ухвалити вже новий склад Верховної Ради.
Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.
Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.
Пізніше стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу розгляне оскарження повноважень російської делегації.
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Чого ви хочете від євродіячів, які давно та потайки заздрили шрьодерізованим, але якось лячно було виглядати зкурвленими. А тут самі українці, 70%, вибрали "льончика", який сам нічого чіткого не каже, а його близьке оточення постійно натякає, що непогано було б замиритись з московитами. Більш того, в Україну прибув від москвогебнявих покидьок, Портнов, тавра на якому ніде ставити, який постійно продукує кримінальні справи на прошлого Президента, звинувачуючи його в розв'язуванні війни з Московією, а ДБР бере цю кремлядську муть до розгляду, хоча самого Портнова давно треба було посадити на довічне за вбивства українців на Майдані, за злив виборів 2010 р. Бандюковичу і т. п. Відповісти