Рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити

Кулеба вважає, що Україна має жорстко відреагувати на те, що відбулося: "це питання самоповаги".

"Так, як хотіла Росія. Виконання вимоги Російської Федерації дозволило росіянам подати повноваження своєї делегації на розгляд ПАРЄ. І сьогодні Україна разом з партнерами оскаржила саме повноваження росіян. Тобто реформа санкційного механізму є незворотньою. Потрібна інша реформа, щоб її змінити", — зазначив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкликаний у вівторок для консультацій, йдеться в "Громадське".

"З цією метою Міністерство закордонних справ опрацьовує різноманітні опції — щоб виробити комплексну політику щодо Ради Європи. Але фундаментальним, засадничим принципом цієї нової політики є теза про те, що після вчорашніх подій "стара" Рада Європи припинила своє існування. І ми маємо нову реальність, нову організацію, яка дискредитована. І саме виходячи з цієї позиції ми будемо розбудовувати наші подальші стосунки з Радою Європи", — додав він.

Напередодні тимчасовий повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор оголосив 25 червня в Києві про основні пріоритети своєї роботи в Україні. За словами дипломата, пріоритет номер один – "щоб Російська Федерація пішла з Донбасу".

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посадупропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.