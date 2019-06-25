Україна відкликала для консультацій посла при Раді Європи

Міністерство закордонних справ України відкликає посла зі Страсбурга для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ

Міністр назвав "логічним кроком" те, що українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту.

"Призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям. Набагато складніше, власне, з Радою Європи. Це наш юридичний і людський обов’язок – брати участь у її механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно. Тому відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій", - зазначив голова МЗС Павло Клімкін, йдеться в "Європейська правда".

За словами Клімкіна, проблема полягає не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ, а в тому, що "це поштовх до створення нової нормальності у відносинах з Росією".

Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.

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