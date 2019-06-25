У Молдові спробували виправдати голос за повернення Росії до ПАРЄ

"Хочу запевнити, що цей голос не скасовуватиме резолюції і позиції з чутливих питань, як, наприклад, Крим"

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що проголосувати за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи було нелегко, але "ПАРЄ може позитивно вплинути на всі держави".

"Це було нелегке рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема представників Молдови, які і в останній момент не знали, як голосувати. Я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Я вирішив проголосувати за те, щоб ПАРЄ могла позитивно впливати на всі держави, зокрема на Російську Федерацію", - сказав Нестасе, повідомляє "Європейська правда", про це пише Deschide.md.

Політик запевнив, що це голосування не скасовує позиції країн щодо чутливих питань.

"Хочу запевнити, що цей голос не скасовуватиме резолюції і позиції з чутливих питань, як, наприклад, Крим", - сказав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.