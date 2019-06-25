У Молдові спробували виправдати голос за повернення Росії до ПАРЄ
"Це було нелегке рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема представників Молдови, які і в останній момент не знали, як голосувати. Я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Я вирішив проголосувати за те, щоб ПАРЄ могла позитивно впливати на всі держави, зокрема на Російську Федерацію", - сказав Нестасе, повідомляє "Європейська правда", про це пише Deschide.md.
Політик запевнив, що це голосування не скасовує позиції країн щодо чутливих питань.
"Хочу запевнити, що цей голос не скасовуватиме резолюції і позиції з чутливих питань, як, наприклад, Крим", - сказав він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.
Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.
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