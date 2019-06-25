Посол США в Україні: головне, щоб Росія пішла з Донбасу

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор оголосив 25 червня в Києві про основні пріоритети своєї роботи в Україні

За словами дипломата, пріоритет номер один – "щоб Російська Федерація пішла з Донбасу".

Тейлор сказав, що над вирішенням цього питання він працював і на попередньому місці роботи, в американському Інституті миру, повідомляє "Радіо Свобода".

Другим пріоритетом посол назвав подолання корупції в Україні.

Вільям Тейлор наголосив на тимчасовому характері свого перебування на посаді тимчасового повіреного. Це триватиме, поки США не визначаться з призначенням надзвичайного і повноважного посла на тривалий термін.

Посол Вільям Тейлор став тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні минулого тижня.

"Посол Тейлор керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", – повідомило дипломатичне представництво Сполучених Штатів.

Вільям Тейлор уже працював в Україні, він був послом США з 2006 до 2009 року. Після цього дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо. Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

Посада посла США в Україні на постійній основі залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.

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