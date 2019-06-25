Труханова хочуть засудити на 12 років

Прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11

Крім того, за словами Шабуніна, прокурори САП попросили суд конфіскувати 92 млн грн в дохід Одеської міськради, а будівлі заводу "Краян" повернути власнику.

Для заступника Труханова Павла Вугельмана прокурори просять десять років в'язниці, написав у Twitter керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, йдеться в "УП".

"Також прокурори просять заборонити їм займати посади в органах держвлади і конфіскацію майна", - уточнює активіст.

Також, за його інформацією, сторона обвинувачення попросила по 10 років директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектру, його заступнику Володимиру Родіонову та директору ТОВ "Девелопмент Еліт" (компанія, яка продала міськраді "Краян") Петру Загордієнку.

Оцінщиці "Краяну" Галині Богдановій прокурори САП просять 7 років ув’язнення із конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

За даними ЦПК, Ігорю Кравченку, який придбав будівлі заводу "Краян" за 4,3 млн грн, прокурори САП просять 11 років ув’язнення.

Також прокурори попросили суд одразу після вироку взяти усіх під варту, пише Шабунін.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова. Труханова підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.

Читайте також: Кремль радий "перемозі здорового глузду" і "повний терпіння" щодо Криму