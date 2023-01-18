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ЄС розглядає створення прокуратури для розслідування злочинів рф

18 січня 2023, 15:10
ЄС розглядає створення прокуратури для розслідування злочинів рф
Фото: Укрінформ
Європейська комісія розглядає можливість створення офісу міжнародної прокуратури для розслідування злочину агресії росії проти України.

Про це заявив під час виступу у Європарламенті єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє Euractiv.

Європейська комісія висунула пропозицію про створення спеціалізованого трибуналу для переслідування керівництва москви в листопаді, але поки що в ЄС немає консенсусу щодо його створення.

Рейндерс зазначив, що залишаються "складні юридичні та політичні питання", які потребують подальшого обговорення між державами ЄС та міжнародними партнерами.

"Перш ніж дискусії про спеціальний трибунал зможуть зібрати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку можна було б розглянути механізм розслідування", - сказав Рейндерс.

"Комісія розмірковує над можливим створенням міжнародної прокуратури для початку розслідування злочину агресії з метою збереження та зберігання доказів для можливих майбутніх судових процесів", - сказав Рейндерс.

За його словами, наразі тривають дискусії щодо "правових та безпекових питань" навколо цього плану з владою України, Міжнародним кримінальним судом та агентством ЄС з питань юридичної співпраці "Євроюст".

Очікується, що депутати Європарламенту у Страсбурзі підтримають необов'язкову резолюцію, що закликає до створення трибуналу, пізніше цього тижня.

Нагадаємо, Кулеба напередодні закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф.

ЄСпрокуратуразлочини рф

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