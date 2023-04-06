Прокуратура Швеції оприлюднила версію підриву "Північного потоку"

Шведська прокуратура після розслідування підриву газопроводів Nord Stream заявила, що основна версія слідства полягає в тому, що за підривом стоїть група, яка спонсорується державою.

Північний потік з’єднував росію та Німеччину у Балтійському морі.

Повідомляє Reuters.

Розслідування проводить Служба безпеки Швеції під керівництвом державного прокурора відділу національної безпеки прокуратури Швеції.

"Ми сподіваємося, що зможемо встановити, хто вчинив цей злочин, але слід зазначити, що це, ймовірно, буде важко з огляду на обставини", — сказав шведський прокурор Матс Люнгквіст.

І додав, що основний сценарій полягає в тому, що за підривом стоїть група, яка спонсорується державою, але причетність приватної групи все ще теоретично можлива.

"Інцидент, очевидно, став відкритою ареною для різних спроб впливу", - підсумував прокурор.