ПАРЄ розглядає російського депутата на посаду віце-президента
"Надійшов запит на голосування за кандидатуру Леоніда Слуцького як віце-президента Асамблеї по Росії", - йдеться в повідомленні повідомляють у Twitter ПАРЄ, інформують в Укрінформ".
Результати таємного голосування мають оприлюднити вранці 26 червня.
Леонід Слуцький перебуває під дією санкцій Євросоюзу, йому заборонено в'їжджати в Європу.
Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.
Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.
В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.
Читайте також: Верховний суд Австрії постановив екстрадувати Фірташа до США
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність