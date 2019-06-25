ПАРЄ розглядає російського депутата на посаду віце-президента

У другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента

На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

"Надійшов запит на голосування за кандидатуру Леоніда Слуцького як віце-президента Асамблеї по Росії", - йдеться в повідомленні повідомляють у Twitter ПАРЄ, інформують в Укрінформ".

Результати таємного голосування мають оприлюднити вранці 26 червня.

Леонід Слуцький перебуває під дією санкцій Євросоюзу, йому заборонено в'їжджати в Європу.

Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.

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