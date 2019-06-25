Верховний суд Австрії постановив екстрадувати Фірташа до США

Остаточне рішення щодо екстрадиції Фірташа до США має ухвалити не суд, а федеральний міністр юстиції Австрії

Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США. Остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха має ухвалити міністр юстиції країни.

Зазначимо, що розгляд справи Фірташа Верховним судом Австрії розпочався 25 червня. Крім самого олігарха та його адвокатів на слуханнях були присутні народні депутати Сергій Льовочкін, Михайло Папієв, а також колишній банкір Денис Горбуненко, повідомляє "Громадське".

Адвокати Фірташа напередодні рішення суду повідомляли, що остаточне рішення щодо екстрадиції Фірташа до США має ухвалити не суд, а федеральний міністр юстиції Австрії.

Зазначимо, що Верховний суд Австрії розглядає апеляцію Фірташа на рішення іншого суду, який погодив екстрадицію олігарха до США у 2017 році.

Фірташа арештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Олігарха звинувачували у даванні хабаря у розмірі 18,5 мільйона доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії.

Спершу суд погодився видати Фірташа, однак потім відпустив під заставу у 125 мільйонів доларів. Згодом суди Австрії відмовили в екстрадиції Фірташа, зазначаючи, що справа проти олігарха - політична.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.