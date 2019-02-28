Високий суд Англії арештував майно Фірташа у Лондоні

Також суд зобовязав олігарха розкрити перелік своїх активів, на які суд зможе накласти арешт у майбутньому.

Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.

Маєтки, на які суд наклав арешт, розташовуються у центрі Лондона. Один з них має площу 1,5 тисяч квадратних метрів та розташовується біля "Гайд-парку". Другий - площею 2,6 тисячі квадратних метрів. Він є частиною колишньої станції лондлонського метрополітену.

Окрім цього, суд наклав арешт на кіностудії Via Film, що належать Фірташу, а також зобовязав олігарха розкрити перелік своїх активів, на які суд зможе накласти арешт у майбутньому.

Зазначимо, що рішення про арешт суд наклав через позов російського "ВТБ" банку, який раніше видав кредит Фірташу у розмірі 2,5 мільярда рублів (38 мільйонів доларів).

Зазначимо, що Дмитро Фірташ є однією з найбагатших людей України. Зокрема, йому належать майже всі українські облгази, підприємства металургійного комплексу та інші великі компанії. Наразі Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США.

Раніше за позовом "ВТБ" на рахунки Фірташа наклав арешт кіпрський суд. Арештували близько 46 мільйонів доларів.

Напередодні стало відомо, що колишня дружина Фірташа хоче відсудити у нього 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії. Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Зараз він позивається, щоб не допустити екстрадиції в США.