Екс-дружина збирається відсудити у Фірташа 5 мільярдів євро, – ЗМІ

Заява також буде стосуватися близького довіреного Фірташа, який "займає високу політичну посаду в Україні"

Колишня дружина і пасинок олігарха Дмитра Фірташа збираються подати на нього позовну заяву про нанесення збитків у майже 5 мільярдів євро до прокуратури Відня.

Зокрема, колишня дружина збирається написати заяву про відмивання грошей Фірташа до Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією у Відні.

Заява також буде стосуватися близького довіреного Фірташа, який "займає високу політичну посаду в Україні".

"Колишня дружина Фірташа і її син звинувачують підозрюваних в тому, що вони незаконно вивели кошти з основної компанії і перерахували їх в офшорні компанії на початку 2000-х років", - повідомили джерела "Австрійського агентства преси", інформує Die Presse.

Відзначається, що причиною виведення коштів стало майбутнє розлучення пари.

У подальшому, за словами джерела видання, підозрювані намагалися "врегулювати" вирішення спорів з екс-дружиною за допомогою залякувань.

"Ймовірний збиток в позовній заяві повинен скласти близько 5 мільярдів євро", - зазначили у виданні.

Також повідомляється, що найбільшу шкоду статкам екс-дружини Фірташа нанесли вказівками з Відня, тому розслідувати справу мають австрійські правоохоронні органи.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії. Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Зараз він позивається, щоб не допустити екстрадиції в США.