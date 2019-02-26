Екс-дружина збирається відсудити у Фірташа 5 мільярдів євро, – ЗМІ
Зокрема, колишня дружина збирається написати заяву про відмивання грошей Фірташа до Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією у Відні.
Заява також буде стосуватися близького довіреного Фірташа, який "займає високу політичну посаду в Україні".
"Колишня дружина Фірташа і її син звинувачують підозрюваних в тому, що вони незаконно вивели кошти з основної компанії і перерахували їх в офшорні компанії на початку 2000-х років", - повідомили джерела "Австрійського агентства преси", інформує Die Presse.
Відзначається, що причиною виведення коштів стало майбутнє розлучення пари.
У подальшому, за словами джерела видання, підозрювані намагалися "врегулювати" вирішення спорів з екс-дружиною за допомогою залякувань.
"Ймовірний збиток в позовній заяві повинен скласти близько 5 мільярдів євро", - зазначили у виданні.
Також повідомляється, що найбільшу шкоду статкам екс-дружини Фірташа нанесли вказівками з Відня, тому розслідувати справу мають австрійські правоохоронні органи.
Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії. Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.
Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.
ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".
Зараз він позивається, щоб не допустити екстрадиції в США.
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