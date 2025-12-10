Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Австрійський суд поставив крапку у справі щодо екстрадиції Фірташа до США

10 грудня 2025, 18:53
Австрійський суд поставив крапку у справі щодо екстрадиції Фірташа до США
Фото: APA
Фірташ із 2014 року перебуває у Відні.
Австрійський суд остаточно заблокував запит США на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
 
Про це поінформувало Bloomberg.
 
Загалом суди тривали понад 10 років. Під час слухань Фірташ вніс рекордну для Австрії заставу в розмірі €125 млн.
 
США намагалися добитися екстрадиції Фірташа у справі щодо змови з метою виплати $18,5 млн індійським чиновникам за сприяння в реалізації титанового проєкту вартістю $500 млн, наголосило агентство.
 
Фірташ це заперечував. Вищий регіональний суд Відня ухвалив, що рішення суду нижчої інстанції про блокування видання Фірташа США є остаточним, оскільки прокуратура не встигла подати апеляцію у встановлений строк.
 
Нагадаємо, що Фірташ із 2014 року перебуває у Відні (Австрія), де його затримали на запит ФБР США. У Штатах бізнесмена підозрюють у підкупі індійської влади для отримання ліцензії на розроблення родовищ титану.
 
 
Дмитро Фірташросія окупантивійна в Україні

