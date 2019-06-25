Кияни пікетують посольства країн, які підтримали скасування санкції з Росії у ПАРЄ, - ФОТО

У Києві на знак протесту проти підтримки рішення про повернення представників Росії у Парламентську асамблею Ради Європи пікетують посольство Австрії

Акцію о 18:00 біля посольства Австрії анонсували у Facebook під назвою "Ні поверненню Росії до ПАРЄ! Пікет посольств країн-союзників Росії".

Маршрут акції позначили на карті, йдеться в "УП".

Крім посольства Австрії, активісти пікетуватимуть посольства Німеччини, Вірменії, Норвегії, Італії, Словаччини, Франції, Фінляндії, Нідерландів та Офіс Ради Європи.

Фото: "УП"

"Беріть із собою друзів, креативні плакати та побільше "грошей", якими символічно закидаємо кожне посольство", – порадили активісти усім охочим взяти участь в акції.

Фото: "УП"

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посадупропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.

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