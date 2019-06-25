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Зарплата Зеленського в травні склала 12,7 тис. гривень

З цієї суми утримали 2,4 тис. грн податків
Адміністрація Президента Володимира Зеленського оприлюднила розмір першої зарплати голови держави.
Зарплата Зеленського в травні склала 12,7 тис. гривень Фото: president.gov.ua

У травні 2019 року новообраний президент отримав посадовий оклад у розмірі 12 727 грн. Надбавок і премій не встановлено. Із зарплати утримано 2481 гривень обов'язкових зборів і податків, повідомляє LB.ua.


Фото: factor-news.info
Нагадаємо, що працівники Адміністрації президента подадуть електронні декларації про доходи і своє майно, хоча за законом не зобов’язані це робити.

 

 
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25 06 2019 15:55
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