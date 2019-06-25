ПОЛІТИКА НОВИНИАдміністрація Президента Володимира Зеленського оприлюднила розмір першої зарплати голови держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зарплата Зеленського в травні склала 12,7 тис. гривень
З цієї суми утримали 2,4 тис. грн податків
Фото: president.gov.ua
У травні 2019 року новообраний президент отримав посадовий оклад у розмірі 12 727 грн. Надбавок і премій не встановлено. Із зарплати утримано 2481 гривень обов'язкових зборів і податків, повідомляє LB.ua.
Фото: factor-news.info
Нагадаємо, що працівники Адміністрації президента подадуть електронні декларації про доходи і своє майно, хоча за законом не зобов’язані це робити.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2019 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
No articles