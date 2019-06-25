Зарплата Зеленського в травні склала 12,7 тис. гривень

Адміністрація Президента Володимира Зеленського оприлюднила розмір першої зарплати голови держави.

У травні 2019 року новообраний президент отримав посадовий оклад у розмірі 12 727 грн. Надбавок і премій не встановлено. Із зарплати утримано 2481 гривень обов'язкових зборів і податків, повідомляє LB.ua.



Фото: factor-news.info

Нагадаємо, що працівники Адміністрації президента подадуть електронні декларації про доходи і своє майно, хоча за законом не зобов’язані це робити.