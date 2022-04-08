Для переговорів з росією Україні потрібна зброя - Офіс президента

Переговорна позиція України у розмові з росією має включати чотири складові.

За словами чиновника Банкової, усі вони стосуються зброї.

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.