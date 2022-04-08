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Для переговорів з росією Україні потрібна зброя - Офіс президента

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, необхідна далекобійна артилерія, ППО, ударні безпілотники та бронетехніка
Для переговорів з росією Україні потрібна зброя - Офіс президента Фото: з вільного доступу
Переговорна позиція України у розмові з росією має включати чотири складові.
 
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
 
За словами чиновника Банкової, усі вони стосуються зброї.
 
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 
 
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 
 
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 
 
4. Бронетехніка для контрнаступів.
 
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.
 

 

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04 08 2022 15:31
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