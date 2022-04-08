ПОЛІТИКА НОВИНИЯк зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, необхідна далекобійна артилерія, ППО, ударні безпілотники та бронетехнікаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для переговорів з росією Україні потрібна зброя - Офіс президента
Фото: з вільного доступу
Переговорна позиція України у розмові з росією має включати чотири складові.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
За словами чиновника Банкової, усі вони стосуються зброї.
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.
В той же час, глава мзс рф сергій лавров заявив, що не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".
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04 08 2022 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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