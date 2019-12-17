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Для шкіл Дніпропетровської області в 2019 році закупили 27 автобусів

Близько 22 тисяч дітей і вчителів з віддалених сіл підвозять до шкіл понад 450 автобусів
У 2019 році для Дніпропетровської області придбали 27 нових шкільних автобусів за обласні та місцеві кошти. Про це повідомляє пресцентр Кабміну з посиланням на Дніпропетровську ОДА.
Для шкіл Дніпропетровської області в 2019 році закупили 27 автобусів Фото: autocentre.ua

Відзначають, що тепер близько 22 тисяч дітей і вчителів з віддалених сіл підвозять до освітніх закладів понад 450 автобусів, передає LB.ua.

"Шкільний автопарк в області постійно поповнюється новими машинами. Тільки в цьому навчальному році закупили майже 20 автобусів. У першу чергу намагаємося забезпечити транспортом опорні школи, а також ті, в яких навчаються діти з найвіддаленіших сіл. Іноді машини «накручують» понад 100 км за день", - відзначили в департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

Восени цього року поповнили автопарки навчальні заклади Васильківського, Петропавлівського, П'ятихатського районів. Нові машини також отримали школи Варварівської, Китайгородської, Межівської, Могилевської, Перещепинської, Покровської, Раєвської, Царичанської ОТГ. Машини їм придбали за рахунок державної субвенції.

Нагадаємо, що Пілотний запуск електронних учнівських квитків для 35 тис. учнів загальноосвітніх шкіл відбудеться в Києві до кінця 2019 року, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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17 12 2019 14:20
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