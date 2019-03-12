У Києві до кінця року відбудеться пілотний запуск електронних учнівських квитків
Пілотний запуск електронних учнівських квитків для 35 тис. учнів загальноосвітніх шкіл відбудеться в Києві до кінця 2019 року, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Учні денної форми навчання отримають учнівські е-квитки, що дають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва. Влада міста забезпечить школярів е-квитками безкоштовно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учнівські проїзні діятимуть увесь період навчання на всіх видах транспорту без обмеження кількості поїздок. У разі необхідності батьки зможуть перевіряти переміщення своїх дітей з учнівським е-квитком через мобільний застосунок Kyiv Smart City, який відображає і зберігає інформацію про поїздки.
"Оскільки проїзний матиме функцію ідентифікації власника, він стане електронним ключем учня до різних сервісів та можливостей. Школярі зможуть використовувати картку для безоплатного проїзду в громадському транспорті та пільгового входу до закладів культури. В майбутньому учнівський е-квиток буде інструментом для користування електронним учнівським кабінетом із онлайн-щоденником і завданнями. Згодом із його допомогою школярі отримуватимуть обіди в їдальнях", - ідеться в повідомленні.
Упровадження учнівського е-квитка в столиці відбудеться в кілька етапів. У рамках першої хвилі проекту понад 35 тис. школярів із десяти районів Києва почнуть використовувати учнівський електронний квиток.
У листопаді-січні відбудеться збір інформації про учнів для виготовлення квитків. В "Особистому кабінеті киянина" буде створено новий розділ, куди батьки школярів направлятимуть інформацію про своїх дітей. Ці дані отримають навчальні заклади для перевірки й узгодження. Школи надсилатимуть перевірену інформацію комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр", яке виготовлятиме електронні учнівські квитки.
Уже в березні 2020 року в столиці планується випустити електронні учнівські квитки для 100% учнів.
Нагадаємо, що перехід на е-квиток у громадському транспорті Києва відкладено на рік
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