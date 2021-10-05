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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Для соцмереж розробили "детектор сарказму" зі штучним інтелектом

Під час живої розмови сарказм можна легко визначити за допомогою міміки, жестів і тону оратора. Виявлення сарказму в текстовому спілкуванні - незвичне завдання, оскільки жоден з цих сигналів недоступний
Дослідники з інформатики Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж.
Для соцмереж розробили "детектор сарказму" зі штучним інтелектом Фото: з вільного доступу
Соцмережі стали основною формою спілкування як для приватних осіб, так і для компаній, що прагнуть продавати свої товари та послуги. Розуміння та реагування на відгуки клієнтів у Twitter, Facebook та інших платформах критично важливе для успіху бізнесу, але цей процес трудомісткий, повідомляє Укрінформ із посиланням на Neuroscience News.
 
"Під час живої розмови сарказм можна легко визначити за допомогою міміки, жестів і тону оратора. Виявлення сарказму в текстовому спілкуванні - незвичне завдання, оскільки жоден з цих сигналів недоступний", - цитує видання Рам’я Акулу, докторантку з інформатики, яка займалася розробкою системи.
 
Команда навчила комп'ютерну модель знаходити закономірності, які часто вказують на сарказм, і поєднала це з навчанням правильному виділенню конкретних слів та реплік.
 
Вони "згодовували" моделі великі масиви даних, а потім перевіряли точність визначення сарказму.
 
Вчені застосували техніку аналізу настроїв - автоматизований процес визначення емоцій користувача, що написав текст. Хоча штучний інтелект використовується для логічного аналізу даних, цей метод подібний до правильного визначення емоцій під час комунікації.
 
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10 05 2021 11:15
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