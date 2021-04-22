27% українців не користуються жодним месенджером на телефоні

Месенджер Viber став найпопулярнішим додатком для спілкування серед українців. Водночас майже третина опитаних (27%) заявила, що не користується жодним месенджером на телефоні.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке здійснювали 5-7 лютого, повідомляє "Громадське".

Так, месенджером Viber користуються 66% опитаних. Другим за популярністю став Messenger Facebook - ним користуються 35% опитаних. Про користування Telegram завили 24% опитаних, а WhatsApp - 21%. Twitter для обміну повідомленнями використовують лише 6%.

27% респондентів заявили, що взагалі не користуються жодним із цих месенджерів на телефоні. Респонденти від 70 років найчастіше (76%) заявляли, що не користуються жодним із месенджерів. Серед опитаних 60-69 років таких було 51%, 50-59% - 25%, 40-49 років - 13,5% та 30-39 років - 11%. Натомість серед людей 18-19 років не користуються месенджерами лише 5%.

За даними соціологів, серед сільського населення вищий рівень тих людей, які не використовують жоден із месенджерів, - 37%. Серед міського населення таких 23%.

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