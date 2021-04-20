CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоціальна мережа Facebook в найближчі кілька місяців запустить ряд аудіофункцій, у тому числі Live Audio Rooms - аналог популярного додатка аудіочатів Clubhouse.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook запустить власну версію Clubhouse
Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі аудіозаписи і ділитися ними
Фото: з вільних джерел
Функція буде запущена протягом наступних кількох місяців і буде спочатку доступна невеликому колу користувачів, які створили кімнати, повідомляє "Укрінформ".
Фото: Укрінформ
Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі аудіозаписи і ділитися ними.
Як зазначається, користувачі зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або Soundbites, хоча поки що незрозуміло, як саме і для кого ця можливість буде доступна - для всіх або лише для тих користувачів, які створили аудіочати з великою кількістю підписників.
Нагадаємо, що Сlubhouse заперечує злив даних понад 1,3 мільйона користувачів
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20 04 2021 10:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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