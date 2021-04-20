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Facebook запустить власну версію Clubhouse

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі аудіозаписи і ділитися ними
Соціальна мережа Facebook в найближчі кілька місяців запустить ряд аудіофункцій, у тому числі Live Audio Rooms - аналог популярного додатка аудіочатів Clubhouse.
Facebook запустить власну версію Clubhouse Фото: з вільних джерел

Функція буде запущена протягом наступних кількох місяців і буде спочатку доступна невеликому колу користувачів, які створили кімнати, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі аудіозаписи і ділитися ними.

Як зазначається, користувачі зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або Soundbites, хоча поки що незрозуміло, як саме і для кого ця можливість буде доступна - для всіх або лише для тих користувачів, які створили аудіочати з великою кількістю підписників.

Нагадаємо, що Сlubhouse заперечує злив даних понад 1,3 мільйона користувачів
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20 04 2021 10:04
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