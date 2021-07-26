НОВИНИЗгідно з рекомендацією Ради ЄС українські туристи отримали можливість подорожувати до 14 країн Європейського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для українських туристів відкрили кордони 14 країн Євросоюзу
Нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу. Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців
Фото: cnn.com
Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство закордонних справ України.
"Нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу. Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців", - йдеться в повідомленні.
В МЗС зазначили, що менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.
У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
У МЗС звертають увагу на те, що конкретні умови в’їзду до кожної країни можуть відрізнятися, а також інформують, що усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті.
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26 07 2021 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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