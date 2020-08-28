Для українців відкрито 45 країн, - МЗС

Кулеба зазначив, що готується до закриття кордонів Іспанія

Станом на сьогодні для українців відкриті кордони 45 країн світу. Додались ще Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "РБК-Україна".

Він нагадав, що в деякі країни можна в'їхати вільно, в деякі - за умови дотримання правил.

"Наразі відкритими та відносно відкритими залишаються 45 країн", - зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що готується до закриття кордонів Іспанія. Також Україна закрила свої кордони до 28 вересня.

"Цей тренд, який був на початку пандемії, відновлюється. Бо країни мають думати не лише про здоров'я своїх громадян, а й тих, хто подорожує", - заявив він.

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